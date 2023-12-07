07.12.2023 16:57 Рита Парфенова

Харків'ян попереджують про погіршення погодних умов

Мешканцям Харківщини варто бути уважні до прогнозу погоди, оскільки синоптики попереджають про можливе погіршення кліматичних умов.



Фото з відкритих джерел

Прогнозовані несприятливі метеорологічні явища, які очікуються 9 грудня у Харкові та області, можуть вплинути на роботу і звичне життя регіону. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС.

Вранці та вдень 8 грудня по місту та області очікуються пориви східного вітру, 15 - 20 м/с. Вдень хуртовина.

Це відповідає I рівню небезпечності, жовтому.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 7 грудня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1161 вакансія.