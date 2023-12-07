Харків'ян попереджують про погіршення погодних умов

Мешканцям Харківщини варто бути уважні до прогнозу погоди, оскільки синоптики попереджають про можливе погіршення кліматичних умов.
Прогнозовані несприятливі метеорологічні явища, які очікуються 9 грудня у Харкові та області, можуть вплинути на роботу і звичне життя регіону. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС.
Вранці та вдень 8 грудня по місту та області очікуються пориви східного вітру, 15 - 20 м/с. Вдень хуртовина.
Це відповідає I рівню небезпечності, жовтому.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 7 грудня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1161 вакансія.
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Сьогодні можна розставити пріоритети та визначити бажану для себе мету на найближче майбутнє, а також хоча б на крок, але наблизитися до неї.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Щороку цього дня в Україні відзначають День місцевого самоврядування.
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