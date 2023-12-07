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07.12.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники утримують в належному стані міські кладовища та меморіальні комплекси

Працівники КП «Ритуал» вивозять сміття, розчищають території цвинтарів від снігу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, за останній тиждень вони вивезли 82 куб. м сміття, знешкодили 24 аварійні сухостої та розчистили 95 куб. м снігу. Паралельно триває заготівля дров та піщано-сольової суміші для боротьби з ожеледицею.
 
 
Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики у Дергачівській громаді заживили ще одне село.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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