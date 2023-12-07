07.12.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Енергетики у Дергачівській громаді заживили ще одне село

Фахівці Де ргачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Дубівка Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, всі три підстанції населеного пункту - під напругою.

Дубівка - це майже прикордоння Харківщини, до лінії фронту - близько десяти кілометрів. За інформацією місцевої влади, до війни населення села складало 500 осіб, зараз - 130.

"Головна проблема полягала у відновленні високовольтної лінії, яка живить Дубівку. Вона була дуже побита. Окрім того, сапери знаходили під нею багато вибухових пристроїв, тож треба було дочекатися розмінування", - зазначив Володимир Климчук.

Після того, як підрядники відновили високовольтну лінію, до роботи стали фахівці обленерго. Енергетики кажуть, що близькість кордону відчувається: звуки вибухів чують постійно, проте вже звикли до них і працюють не зупиняючись.

"Щоб відновити електропостачання у Дубівці, ми відремонтували три підстанції, на одній з яких замінили трансформатор. Також встановили 20 нових опор та змонтували близько 100 прольотів проводу по лініям 0,4 кВ", - розповів майстер Слатинської дільниці Дергачівського РЕМ Євген Зубенко.

Після завершення робіт у Дубівці фахівці підрозділу почали працювати над заживленням наступних населених пунктів - Лобанівки та Токарівки Другої. Вже скоро жителі цих сіл також будуть зі світлом.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники прочистили понад 250 кілометрів каналізаційних трубопроводів.