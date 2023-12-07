    
Главная Новини Харкова ЖКГ Енергетики у Дергачівській громаді заживили ще одне село
07.12.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

Енергетики у Дергачівській громаді заживили ще одне село

Фахівці Де ргачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селі Дубівка Харківського району, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, всі три підстанції населеного пункту - під напругою.
 
Дубівка - це майже прикордоння Харківщини, до лінії фронту - близько десяти кілометрів. За інформацією місцевої влади, до війни населення села складало 500 осіб, зараз - 130.
 
"Головна проблема полягала у відновленні високовольтної лінії, яка живить Дубівку. Вона була дуже побита. Окрім того, сапери знаходили під нею багато вибухових пристроїв, тож треба було дочекатися розмінування", - зазначив Володимир Климчук.
 
Після того, як підрядники відновили високовольтну лінію, до роботи стали фахівці обленерго. Енергетики кажуть, що близькість кордону відчувається: звуки вибухів чують постійно, проте вже звикли до них і працюють не зупиняючись.
 
"Щоб відновити електропостачання у Дубівці, ми відремонтували три підстанції, на одній з яких замінили трансформатор. Також встановили 20 нових опор та змонтували близько 100 прольотів проводу по лініям 0,4 кВ", - розповів майстер Слатинської дільниці Дергачівського РЕМ Євген Зубенко.
 
Після завершення робіт у Дубівці фахівці підрозділу почали працювати над заживленням наступних населених пунктів - Лобанівки та Токарівки Другої. Вже скоро жителі цих сіл також будуть зі світлом.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники прочистили понад 250 кілометрів каналізаційних трубопроводів.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.12 ЖКГ У Харкові комунальники утримують в належному стані міські кладовища та меморіальні комплекси 07.12 ЖКГ У Харкові комунальники прочистили понад 250 кілометрів каналізаційних трубопроводів 06.12 ЖКГ Енергетики повністю заживили село Топольське в Ізюмському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 