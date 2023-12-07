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07.12.2023  14:18   Дмитро Колонєй

Благодійники передали шкільні автобуси громадам Харківщини

На потреби громад Харківщини передані автобуси від ООН.

Отримали шкільні автобуси від ООН громади Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ХОВА, у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги ООН «Реагування на зимування в Україні ‒ закупівлі, оцінка інфраструктури та технічно-економічне обґрунтування для міста Миколаєва та Миколаївської області», який фінансується Міністерством закордонних справ Данії, для 11 громад Харківщини придбано 11 шкільних автобусів.
 
Новенькі автобуси відправляться у
  • Близнюківську,
  • Валківську,
  • Височанську,
  • Вільхівську,
  • Зачепилівську,
  • Красноградську,
  • Лозівську,
  • Нововодолазьку,
  • Савинську,
  • Старосалтівську,
  • Чкаловську громади.
 
«Данія пишається тим, що підтримує Україну в ці вирішальні часи, оскільки Україна бореться як за власну свободу, так і за свободу всієї Європи. Значна частина цивільної підтримки Данії спрямована на постраждалі від війни території в Україні. Сьогодні ми передаємо 11 шкільних автобусів громадам Харківської області в надії, що кращий доступ до освіти та покращення добробуту спонукатимуть українців залишатися у своїй країні та будувати краще майбутнє для своїх дітей», - зазначив Посол Данії в Україні Оле Егберга Міккельсена.
 
«Ми раді відсвяткувати успішне завершення ініціативи з передачі шкільних автобусів в Україні, що символізує ключову віху в нашій довготривалій співпраці з урядом Данії. Поставка останніх 11 автобусів до Харкова підкреслює нашу відданість справі покращення доступу до освіти. Ці 34 автобуси позитивно вплинуть на понад 3000 учнів у Дніпропетровській, Харківській та Миколаївській областях, зміцнюючи нашу непохитну відданість розширенню освітніх можливостей, незважаючи на труднощі», - зазначив Директор офісу ЮНОПС в Україні Тім Ларднер, яким організовувалась робота з придбання шкільних автобусів та їх передачі до регіонів України у 2023 році.
Источник:   ХОВА
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