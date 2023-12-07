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07.12.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Минулої доби до поліції Харківщини звернулося 823 громадянина

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3800 транспортних засобів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські минулої доби на одному з блокпостів вилучили з незаконного обігу автомати, гранатомети, гранати, набої різного калібру, підствольники. 
 
В ході відпрацювання території міста та області правоохоронці викрили 2 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 13 осіб.
 
Також минулої доби на території Харківщини сталося 17 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми, одна людина загинула.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у потрійному ДТП на Харківщині загинуло 6 людей.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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