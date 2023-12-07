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07.12.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Харківські правоохоронці виявили групу осіб, які незаконно виготовляли цигарки під виглядом відомих брендів

У ході проведених слідчих дій в учасників схеми вилучено понад 184 тисячі готових до реалізації пачок тютюнових виробів, 127 мішків тютюну, картонні заготовки пачок та пусті гільзи для цигарок, а також обладнання для виготовлення тютюнових виробів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Викрили протиправну діяльність слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області спільно з оперативними працівниками СБУ, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
 
Правоохоронці встановили, що учасники злочинної групи організували на території Харкова та області схему незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування, а також продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів. 
 
Зловмисники маркували продукцію фальсифікованими марками акцизного податку. Для організації процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів вони налагодили закупівлю компонентів та сировини в інших регіонах України, зокрема, тютюну, поліграфічної продукції та пустих гільз для цигарок.
 
 
П’ятьом “підприємцям” повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжних заходів.
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Досудове розслідування триває.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у потрійному ДТП на Харківщині загинуло 6 людей.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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