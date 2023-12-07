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07.12.2023  15:00   Дмитро Колонєй

Новий рік: скільки коштують у Харкові штучні ялинки та святкові композиції

Ціни проаналізували у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку ціни на штучні ялинки залежать від розміру, матеріалу та країни виробника. На вартість дерева також впливає наявність декору і додаткових аксесуарів.

Ялинки та сосни

  • настільні ялинки (до 50 см) коштують від 150 грн,
  • лита півметрова ялинка в горщику - від 300 грн.
  • ялинки та сосни висотою один і два метри - від 600 до 1,8 тис. грн і від 1 тис. до 6 тис., відповідно. 

 

Святкові композиції та прикраси

  • вінки зі штучної хвої вартують від 250 до 750 грн.
  • фігурки Санти або святого Миколая висотою 30-60 см коштують від 500 до 1,8 тис. грн,
  • маленькі гноми (15-25 см) - від 50 до 350 грн,
  • великі гноми - від 250 до 1,5 тис. грн.
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ціни, новий рік, харків, ялинки
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