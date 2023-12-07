07.12.2023 15:00 Дмитро Колонєй
Новий рік: скільки коштують у Харкові штучні ялинки та святкові композиції
Ціни проаналізували у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова.
Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку ціни на штучні ялинки залежать від розміру, матеріалу та країни виробника. На вартість дерева також впливає наявність декору і додаткових аксесуарів.
Ялинки та сосни
-
настільні ялинки (до 50 см) коштують від 150 грн,
-
лита півметрова ялинка в горщику - від 300 грн.
-
ялинки та сосни висотою один і два метри - від 600 до 1,8 тис. грн і від 1 тис. до 6 тис., відповідно.
Святкові композиції та прикраси
-
вінки зі штучної хвої вартують від 250 до 750 грн.
-
фігурки Санти або святого Миколая висотою 30-60 см коштують від 500 до 1,8 тис. грн,
-
маленькі гноми (15-25 см) - від 50 до 350 грн,
-
великі гноми - від 250 до 1,5 тис. грн.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0