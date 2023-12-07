07.12.2023 15:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині врятували чоловіка із задимленої квартири

7 грудня об 11:01 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку в селищі Кегичівка Красноградського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На місце виїхали рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вони виявили дим, що виходив з вікна квартири на першому поверсі. Вогнеборці потрапили всередину квартири через вікно і знайшли біля вхідних дверей непритомного 38-річного власника.

Його негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. Чоловік отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу.

Площа пожежі склала 2 кв.м. Горіли домашні речі. Вогонь локалізували об 11:41. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала власна необережність постраждалого при поводженні з вогнем.

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