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07.12.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині врятували чоловіка із задимленої квартири

7 грудня об 11:01 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку в селищі Кегичівка Красноградського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На місце виїхали рятувальники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши, вони виявили дим, що виходив з вікна квартири на першому поверсі. Вогнеборці потрапили всередину квартири через вікно і знайшли біля вхідних дверей непритомного 38-річного власника.
 
Його негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. Чоловік отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. 
 
 
Площа пожежі склала 2 кв.м. Горіли домашні речі. Вогонь локалізували об 11:41. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала власна необережність постраждалого при поводженні з вогнем.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці виявили групу осіб, які незаконно виготовляли цигарки під виглядом відомих брендів.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  події, харків
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