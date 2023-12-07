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07.12.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

Краса, культура та оптимізм міста сяють в ці темні часи: Харків та британський Лідс підписали офіційну Клятву дружби

Клятва дружби знаменує початок переговорів щодо розвитку відносин між двома містами задля підписання детальнішої Угоди про дружбу в майбутньому.


Краса, культура та оптимізм міста сяють в ці темні часи: Харків та британський Лідс підписали офіційну Клятву дружби
Про це йдеться на сторінці у Facebook Посольства Великої Британії в Києві, передає РЕДПОСТ.
 
Церемонію підписання Клятви дружби між британським містом Лідс та українським містом Харків провели представники з Посольства Великої Британії в Празі.
 
Говорячи про підписання, лорд-мер Лідса Ел Ґартвейт сказала:
 
"Хоча Харків знаходиться на передовій війни з Росією, його краса, культура та оптимізм все ще сяють в ці темні часи. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли в Україні настане мир і на розвиток плідного обміну між нашими містами".
 
В свою чергу Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс зазначив наступне:
 
"Підписання Клятви дружби між Лідсом і Харковом є свідченням зв’язків між Україною та Великою Британією на всіх рівнях, між людьми та між містами. По всій Великій Британії люди стоять пліч-о-пліч з Україною. Разом ми сильніші".
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у міському бюджеті міста Харків на 2024 рік закладені кошти задля допомоги українським захисникам.
 
Источник:   British Embassy Kyiv
 Тэги:  харків, лідс
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