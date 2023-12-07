07.12.2023 13:43 Дмитро Колонєй

На Харківщині спіймали двох торгівців наркотиками (фото)

Зловмисники на Харківщині збували психотропні речовини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, првоохоронці отримали інформацію про те, що на території Ізюмського району Харківської області невідомі займаються збутом наркотиків.

Оперативники викрили у скоєнні злочинів 33- та 48-річних мешканців Ізюмського району.

У вересні правоохоронці зафіксували факт продажу чоловіками психотропної речовини «PVP».

Був проведений санкціонований обшук за місцями мешкання чоловіків. В результаті виявлені:

пристрої для вживання наркотичних речовин,

пігулки «метадон»,

зіп-пакети з наркотичною речовиною,

зіп-пакети з пігулками,

подрібнена наркотична речовина рослинного.

33-річний чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Після проведення експертних досліджень буде прийняте рішення про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу 48-річному чоловіку.

Працівники поліції перевіряють зловмисників на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харківської області.

Процесуальне керівництво здійснює Ізюмська окружна прокуратура Харківської області.