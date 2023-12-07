07.12.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині затримали чоловіка, який розповсюджував особливо небезпечні психотропи

В телефоні зловмисника виявили фотографії місцевості з геолокацією «закладок».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

5 грудня на одній із вулиць міста співробітники карного розшуку Чугуївського районного управління поліції виявили у 29-річного чоловіка три згортки з речовиною кристалічного походження та смартфон з фотографіями місцевості з геолокацією розташування «закладок».

Оперативники знайшли схованки та вилучили 31 «закладку» із забороненими речовинами. Загалом вилучено 34 згортки з наркозасобами. Поліцейські затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За висновком експертизи вилученою речовиною є особливо небезпечний психотропний наркотик PVP. Також поліцейські встановили, що зловмисник в 2021 році був оголошений судом у розшук за вчинення крадіжки в Донецькій області.

Слідчі Чугуївського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 7 грудня суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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