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07.12.2023  17:32   Рита Парфенова

У відновлення Харкова будуть залучатися чеські компанії

Міська влада на міжнародному рівні погодила план дій, спрямований на поглиблення взаємодії з Чехією.

Олександр Новак
 
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, 6 грудня, у межах візиту делегації з Харкова до міста Праги, відбулася зустріч з Тимчасовим повіреним у справах України в Чеській Республіці, Віталієм Усатим.

Під час зустрічі представників делегації з Харкова та Тимчасового повіреного у справах України в Чеській Республіці, перший заступник міського голови Олександр Новак активно обговорював можливості отримання допомоги для відновлення критичної інфраструктури Харкова. Зокрема, було розглянуто питання залучення чеських компаній у цей важливий процес відновлення міста.

Також, сторони погодили подальший план дій, спрямований на поглиблення взаємодії з Чехією.

«Для нас дуже важливою є підтримка Посольства України в Чеській Республіці, оскільки це свідчить про загальнодержавну налаштованість на розвиток відносин. Вони мають бути сфокусовані на всебічній допомозі Україні в її боротьбі за свободу та незалежність, активізації взаємодії з іноземними партнерами під час відновлення та у фазі післявоєнної відбудови», - наголосив Олександр Новак.

У свою чергу Віталій Усатий зазначив, що таке партнерство становить значний інтерес як для України, так і для чеських представників бізнесу, громадянського суспільства та влади.

Источник:   ХМР
 Тэги:  відновлення, харків
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