У відновлення Харкова будуть залучатися чеські компанії

Міська влада на міжнародному рівні погодила план дій, спрямований на поглиблення взаємодії з Чехією.
Під час зустрічі представників делегації з Харкова та Тимчасового повіреного у справах України в Чеській Республіці, перший заступник міського голови Олександр Новак активно обговорював можливості отримання допомоги для відновлення критичної інфраструктури Харкова. Зокрема, було розглянуто питання залучення чеських компаній у цей важливий процес відновлення міста.
Також, сторони погодили подальший план дій, спрямований на поглиблення взаємодії з Чехією.
«Для нас дуже важливою є підтримка Посольства України в Чеській Республіці, оскільки це свідчить про загальнодержавну налаштованість на розвиток відносин. Вони мають бути сфокусовані на всебічній допомозі Україні в її боротьбі за свободу та незалежність, активізації взаємодії з іноземними партнерами під час відновлення та у фазі післявоєнної відбудови», - наголосив Олександр Новак.
У свою чергу Віталій Усатий зазначив, що таке партнерство становить значний інтерес як для України, так і для чеських представників бізнесу, громадянського суспільства та влади.
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