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07.12.2023  17:50   Рита Парфенова

Водія з підробленими документами зупинили у Харкові

Правоохоронці виявили у водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки.

Патрульні виявили у водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульна поліцію Харківської області, увечері 7 грудня, патрулюючи Салтівський район міста, поліцейські зупинили автомобіль Audi через порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів водія, патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Конкретно, захисні елементи не відповідали стандартам, і спосіб нанесення тексту був не друкарським.

Патрульні виявили у водія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки

Для подальшого розслідування ситуації на місце була викликана слідчо-оперативна група, яка візьметься за встановлення всіх обставин і подробиць цього випадку.

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Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  патрульні, харків
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