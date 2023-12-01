01.12.2023 16:19 Дмитро Колонєй

Звільнення харківських підприємців від арендної плати: подробиці

Яким саме категорім бізнесу допомогла Харківська міська рада.



Звільнення харківських підприємців від арендної плати: подробиці



Як повідомляє РЕДПОСТ , на позачерговій сесії Харківської міської ради сьогодні, 1 грудня 2023 року, було ухвалене рішення про звільнення деяких категорій громадян від орендної плати за користування майном комунальної власності Харківської міської територіальної громади під час дії воєнного стану.

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Зассловами мера Харкова Ігоря Терехова, це дозволить знизити навантаження на орендарів, які фактично не мали можливості використовувати орендоване майно за призначенням.

Так, згідно з рішенням, за період з 24 лютого по 30 вересня 2022 року включно за договорами оренди комунального майна, укладеними до початку повномасштабного вторгнення, звільнені від орендної плати орендарі, які використовують нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, цілісні майнові комплекси, що належать до комунальної власності Харківської міської територіальної громади.

Також з 1 жовтня 2022 року на період дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування за договорами оренди комунального майна, укладеними до та після 24 лютого 2022 року, звільнили від орендної плати:

фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану;

орендарів, які не використовують комунальне майно за цільовим призначенням, визначеним договорами оренди, у зв'язку з тимчасовим вилученням майна з їхнього користування.

Таким чином, для цих категорій орендодавців буде проведений перерахунок розміру орендної плати, нарахованої за період з 24 лютого 2022 року.