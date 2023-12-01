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01.12.2023  16:52   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік обшахраював знайомого та залишив без телефону

Зловмисника спіймали поліцейські Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, в липні 2023 року до харківських правоохоронцв звернувся чоловік, у якого у провулку Шекспіра знайомий під час спілкування попросив його мобільний телефон та зник. Своїми діями він завдав матеріальну шкоду заявнику у сумі понад 2 тисячі гривень.
 
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За даним фактом дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
 
Співробітники Харківського РУП № 3 встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний раніше судимий мешканець Шевченківського району. Телефон він продав товаришу, а той здав його до ломбарду.
 
30 листопада 2023 року чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину.
 
Нагадаэмо, раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець селища Безлюдівка протягом двох років чинив домашнє насильство щодо дружини.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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