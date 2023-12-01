На Харківщині чоловік обшахраював знайомого та залишив без телефону

01.12.2023 16:52 Дмитро Колонєй

Зловмисника спіймали поліцейські Харківщини.

За даним фактом дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Співробітники Харківського РУП № 3 встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний раніше судимий мешканець Шевченківського району. Телефон він продав товаришу, а той здав його до ломбарду.

30 листопада 2023 року чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину.