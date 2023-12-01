01.12.2023 17:30 Дмитро Колонєй

Росія поширює нові фейки про мобілізацію в Україні та її близьку капітуляцію

У Центрі протидії дезінформації розповіли про нові вкиди, за допомогою яких агресор намагається ввести в оману людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр протидії дезанформації, РФ намагається вкинули у інформаційний простір нові підробки, намагаюись ввестив в оману людей у різних країнах світу. Нижче - приклади таких вкидів.

російські пропагандистські TG-канали поширили відеозапис із наступним описом: «У Польщі набирає популярності настільна гра щодо поділу України».

російський TG-канал «Шейх Тамир» написав: «В Україні розпочали мобілізацію студентів. У Чернівецькому національному університеті всім напрямам, пов’язаним зі спортом, старости надіслали «анкети» від військкоматів і повідомили, що квоти на призов уже розподілені».

російське видання «Аргументы и Факты» поширило інформацію: «Українська загальна мобілізація, яка за планами "київського режиму" має щомісяця направляти до ЗСУ по 20 тисяч осіб, явно не справляється з таким набором “гарматного м'яса”. Тому “географія пошуку” розширюється, до числа “добровольців” потрапили вже громадяни з шизофренією, деменцією та ВІЛ».

Ексрозвідник США Скотт Ріттер заявив: «Україні кажуть – “настав час покласти край цьому конфлікту, час нескінченної підтримки з боку Заходу закінчився”. Росія виграла цю війну, і ми ніяк не можемо змінити цей результат. Тому Україна повинна зупинитися зараз». Норвезьке видання Steigan написало: «Залужний не має більше молодих людей для відправки на фронт, тому все більше старших чоловіків, жінок і молодих хлопців почали набирати до війська. Українська армія дедалі більше нагадує фольксштурм, як її називали в Німеччині наприкінці війни». «Україна на межі капітуляції. Вибори в Україні в 2024 році скасовані. Зеленський на тому ж шляху, що і Муссоліні. Чим швидше він піде, тим, мабуть, краще для нього», – колишній радник міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у Х.