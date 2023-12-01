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01.12.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники нагадали правила, які поможуть зберегти життя

Життєво-важливі поради харківських фахівців.


Харківські рятувальники нагадали правила, які поможуть зберегти життя
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, рятувальники звертають увагу, що на дворі вже рано темніє, тоу водії легко можуть не помітити пішохода, а пішохід — не побачити автомобіль, тому
  • Слід нагадати дітям, що в темному одязі вони майже непомітні на дорозі.
  • Варто одягати світле та кріпити світловідбиваючі елементи (флікери). 
  • Пересуватися темними вулицями слід із увімкненим ліхтариком, а переходити дорогу —  пішохідними переходами та бажано у групі людей.
Ці прості правила рятують життя!
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  поради, діти, харків, флікери, смерть
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