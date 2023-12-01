    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові відправили під варту шахрая-здирника
01.12.2023  18:31   Дмитро Колонєй

У Харкові відправили під варту шахрая-здирника

Заарештовано афериста, який вимагав гроші з родичів загиблих воїнів у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, шахраю, який виманював гроші у родичів загиблих військових, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про затримання на гарячому 29 листопада 2023 року шахрая в Харкові під час отримання ним грошей у сумі 10 тисяч доларів від дружини загиблого військовослужбовця.  Він, заявивши, що він  «діючий працівник СБУ», сказав дружині загиблого військового, що її чоловік в полоні. За певну суму він допоможе звільнити його з полону. 
 
1 грудня 2023 року суд обрав злодію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення залогу у сумі 214 тисяч гривень.
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.12 Надзвичайні події На Харківщині чоловік обшахраював знайомого та залишив без телефону 16.11 Надзвичайні події На Харківщині підприємці обікрали бюджет на сотні тисяч 13.11 Надзвичайні події Незаконно полювали та порушували ПДР: на Харківщині спіймали зловмисників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 