01.12.2023 18:31 Дмитро Колонєй

У Харкові відправили під варту шахрая-здирника

Заарештовано афериста, який вимагав гроші з родичів загиблих воїнів у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, шахраю, який виманював гроші у родичів загиблих військових, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про затримання на гарячому 29 листопада 2023 року шахрая в Харкові під час отримання ним грошей у сумі 10 тисяч доларів від дружини загиблого військовослужбовця. Він, заявивши, що він «діючий працівник СБУ», сказав дружині загиблого військового, що її чоловік в полоні. За певну суму він допоможе звільнити його з полону.

1 грудня 2023 року суд обрав злодію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення залогу у сумі 214 тисяч гривень.