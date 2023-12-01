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01.12.2023  19:03   Дмитро Колонєй

Харківська дівчина стала віце-чемпіонкою турніру з вільної боротьби

Всеукраїнські змагання, на яких успішно виступила харківська борчиня, відбулися у Львові.

Стала віце-чемпіонкою турніру з вільної боротьби харківська двчина
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Адміністрацію Основ’янського району, учениця 4 класу Харківського ліцею №34 Марина Тарасова здобула «срібло» на відкритому турнірі з вільної боротьби «Перші кроки», який відбувся у Львові.
 
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Змагання проводилися серед хлопців та дівчат 2010-2011 та 2012-2014 р. н. Харківська спортсменка виступала у старшій віковій категорії.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що студентка харківського університету стала національним гросмейстером з шашок.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, боротьба, харків, перемога
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