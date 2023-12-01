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01.12.2023  15:52   Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщині гинуть, тікають та вбивають у голову полонених (відео)

Про це та про посиленням угруповання ворога на Харківщині йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, у перехопленні воєнної розвідки содат окупаційної армії розповідає про великі втрати, масове дезертирство та переведення його підрозділу на Харківський напрямок.
 
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  • «полная жопа была. да у нас, так че погибших дох*ра у нас»;
  • «наши половина съ*бались все, вот, я остался»;
  • «п*зд*лей получили мы здесь капитальных»;
  • «нашу бригаду всю разбомбили, нас, что осталось нас вывели»;
  • «ребята каждый день гибнут у нас».

 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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