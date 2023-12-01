Окупанти на Харківщині гинуть, тікають та вбивають у голову полонених (відео)

Про це та про посиленням угруповання ворога на Харківщині йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.
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Емоції можуть перехльостувати через край. Тому шопінг може вилитися в масу безглуздих витрат, а вечірка затягтися до ранку.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде сильний дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно 1 грудня відповідно до рішення ВООЗ та рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році.
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