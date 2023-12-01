01.12.2023 15:25 Дмитро Колонєй

Ми звільнили усіх підприємців-орендарів комунального майна від орендної плати - Ігор Терехов

Відповідне рішення прийняла сесія Харківскої міської ради.



Ми звільнили усіх підприємців-орендарів комунального майна від орендної плати - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поніформував про важливе для підприємців рішення:

"Сьогодняшнім рішенням сесії ми звільнили усіх підприємців-орендарів комунального майна від орендної плати на період ведення активних бойових дій, тобто з 24 лютого до 30 вересня 2022 року.

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Для мобілізованих та тих орендарів, чий бізнес постраждав у ході обстрілів, ця пільга діятиме й надалі — до припинення дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення."