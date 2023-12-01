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01.12.2023  15:25   Дмитро Колонєй

Ми звільнили усіх підприємців-орендарів комунального майна від орендної плати - Ігор Терехов

Відповідне рішення прийняла сесія Харківскої міської ради.


Ми звільнили усіх підприємців-орендарів комунального майна від орендної плати - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поніформував про важливе для підприємців рішення:
 
"Сьогодняшнім рішенням сесії ми звільнили усіх підприємців-орендарів комунального  майна від орендної плати на період ведення активних бойових дій, тобто з 24 лютого до 30 вересня 2022 року. 
 
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Для мобілізованих та тих орендарів, чий бізнес постраждав у ході обстрілів, ця пільга діятиме й надалі —  до припинення дії воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення."
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, сесія, харків
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