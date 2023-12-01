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01.12.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові порив магістрального трубопроводу залишив без опалення та гарячої води 208 будинків

Через порив магістрального трубопроводу діаметром 800 мм у Харкові тимчасово без опалення та гарячої води залишилися 208 будинків, переважно в Шевченківському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
За словами технічного директора КП «Харківські теплові мережі» Євгена Кауркіна, аварійна ситуація на магістральному трубопроводі від ТЕЦ-5 сталась о десятій ранку. За пів години порив локалізували.
 
 
Як повідомили на підприємстві, основна частина будинків заживлена від резервних тепломереж. Фахівці планують виконати роботи до завершення робочого дня, після чого почнуть підключати споживачам послуги опалення та гарячої води.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова масштабно оновлюють внутрішньобудинкові системи.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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