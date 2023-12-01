01.12.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на новорічний декор

Ціни на новорічні прикраси залежать від торгової марки, матеріалів, розміру або кількості виробів в наборі.



У Харкові провели аналіз цін на новорічний декор



Про це повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, передає РЕДПОСТ.

Наприклад, набір пластикових куль з 12 шт. (діаметр - 30 мм) коштує в середньому від 35 до 50 грн, набір пластикових куль з 6 шт. (60 мм) - від 85 до 95 грн, а великий набір пластикових іграшок з 75 шт. - від 800 до 1 тис. грн. Ціни на скляні прикраси - вищі та складають від 80 до 1,8 тис. грн (у наборах від двох до 12 шт., відповідно).

Ціни на гірлянди для внутрішнього оздоблення коливаються від 70 грн (на 20 ламп) до 1,2 тис. грн (на 140 ламп). Верхівки для ялинки коштують від 75 до 450 грн/шт., намиста - від 35 до 300 грн/шт., штучний сніг - від 40 до 120 грн/шт.

Нагадаємо, у зв’язку з переходом України на новоюліанський календар День святого Миколая та Різдво відзначатимуться 6 та 25 грудня.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції Харківського метрополітену «Історичний музей» встановлено будиночок святого Миколая, новорічну ялинку та інший різдвяний декор.