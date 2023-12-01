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01.12.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Харкові

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка-пішохід.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Подія сталася 30 листопада о 22:30 на проспекті Героїв Харкова. 58-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом.
 
В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці аварії.  На вигляд загиблій 40-45 років. Наразі поліція встановлює її особу.  
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік на Харківщині ледь не забив знайомого до смерті.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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