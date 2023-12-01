01.12.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП у Харкові

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка-пішохід.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Подія сталася 30 листопада о 22:30 на проспекті Героїв Харкова. 58-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом.

В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці аварії. На вигляд загиблій 40-45 років. Наразі поліція встановлює її особу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

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