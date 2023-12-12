12.12.2023 17:25 Віталій Хінєвіч
У Харкові в басейні потонув 6-річний хлопчик: слідчі повідомили жінці про підозру
Подія трапилася влітку 2021 року на території розважального комплексу у Салтівському районі.
Фото ілюстративне
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Правоохоронці встановили, що жінка привела у розважальний комплекс двох своїх дітей – 6 та 13-річного хлопчиків. Коли матір зі старшим сином вийшли з приміщення аква-зони, молодша дитина впала в басейн і не змогла самостійно вибратися. Хлопчика доставили до лікарні, де він помер.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено порушення з боку підприємиці у вигляді відсутності рятувального посту, як це регламентовано «Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України».
12 грудня слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили 41-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
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