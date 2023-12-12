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12.12.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові в басейні потонув 6-річний хлопчик: слідчі повідомили жінці про підозру

Подія трапилася влітку 2021 року на території розважального комплексу у Салтівському районі.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронці встановили, що жінка привела у розважальний комплекс двох своїх дітей – 6 та 13-річного хлопчиків. Коли матір зі старшим сином вийшли з приміщення аква-зони, молодша дитина впала в басейн і не змогла самостійно вибратися. Хлопчика доставили до лікарні, де він помер.
 
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено порушення з боку підприємиці у вигляді відсутності рятувального посту, як це регламентовано «Правилами охорони життя людей на водних об’єктах України».
 
12 грудня слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили 41-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці встановили осіб, які дрифтували в центрі Харкова.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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