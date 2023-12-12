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12.12.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Благодійне свято для дітей проведуть у Харкові

Благодійний фонд "Соціальне місто" запрошує дітей та батьків на новорічне свято, яке відбудеться 23 грудня у ТРЦ "Нікольський", передає РЕДПОСТ .

 
Організатори заходу розповіли, що для дітей підготовлено розважальну програму та подарунки. 
 
Крім того, маленькі гості свята зможуть самі зробити подарунки військовим - принести з собою малюнок, поробки, розповісти на камеру вірш чи заспівати пісню.
 
Всі подарунки передадуть військовим на фронт. Початок свята - о 12:00.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові розпочинається продаж ялинок.
 
Тэги:  харків, свято
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