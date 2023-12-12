12.12.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові зовнішнє освітлення 12 грудня працюватиме в автономному режимі

У Харківській міській раді також повідомили громадянам, куди вони можуть звертатися у разі відсутності зовнішнього освітлення, передає РЕДПОСТ .

Як зазначили у Департаменті житлово-комунального господарства, це пов’язано з несправністю у роботі мобільного оператора «Київстар». Увімкнення та відключення зовнішнього освітлення здійснюватиметься за графіком.

Повідомити про відсутність освітлення на вулицях міста харків’яни можуть за тел.: (057) 700-50-37 і (057) 700-50-39.

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