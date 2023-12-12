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12.12.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові зовнішнє освітлення 12 грудня працюватиме в автономному режимі

У Харківській міській раді також повідомили громадянам, куди вони можуть звертатися у разі відсутності зовнішнього освітлення, передає РЕДПОСТ .

 
Як зазначили у Департаменті житлово-комунального господарства, це пов’язано з несправністю у роботі мобільного оператора «Київстар». Увімкнення та відключення зовнішнього освітлення здійснюватиметься за графіком. 
 
Повідомити про відсутність освітлення на вулицях міста харків’яни можуть за тел.: (057) 700-50-37 і (057) 700-50-39.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сьогодні у оператора зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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