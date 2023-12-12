12.12.2023 12:02 Дмитро Колонєй

Збій зв’язку Kyivstar: хто допоможе у разі лиха у Харкові,якщо не можливо зателефонувати

Що робити у Харкові, якщо потрібна термінова допомога, а не працює смартфон.



Збій зв’язку Kyivstar: хто допоможе у разі лиха у Харкові,якщо не можливо зателефонувати



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ ДСНС, сьогодні у оператора зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. Через це у багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та Інтернет-мережа.

Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.

Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. У Пунктах Незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi.

Поділіться цією інформацією із рідними та знайомими, які наразі перебуваються без зв'язку!

Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі