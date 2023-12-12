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12.12.2023  11:37   Дмитро Колонєй

У Салтівському районі Харкова прибирають сніг сотні працівників та десятки одинць техники

Комунальники двох підприємств Харкова забезпечують належний санітарний стан прибудинкових територій, транспортних зупинок, «пунктів незламності» та пунктів харчування.

Прибирають сніг сотні працівників та десятки одиниць техники у Салтівському районі Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, у Салтівському районі до прибирання снігу залучили 462 працівників та 42 одиниці механізованої техніки. 
 
На прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 436 дворових робітників, а в парках, скверах та вздовж «червоних» ліній - 26 працівників СКП «Харківзеленбуд». 
 
Прибирають сніг сотні працівників та десятки одиниць техники у Салтівському районі Харкова
 
Комунальники забезпечують належний санітарний стан прибудинкових територій, транспортних зупинок, «пунктів незламності» та пунктів харчування. Роботи почали ще о 5:00.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, сніг, харків
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