13.12.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Саперами за добу виявлено та знешкоджено 62 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 12 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,4 га території, 1,2 км ліній електропередач, 5 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 62 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 158 саперів та 67 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4230 га території, 292 км автомобільних доріг, 2972 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 221,1 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 85 тис. 998 вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram