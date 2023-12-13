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13.12.2023  10:55   Віталій Хінєвіч

В Україні циркулюють 17 субваріантів COVID-19, підтипів штаму «Омікрону» - МОЗ

Під час епідсезону 2023/2024 в Україні продовжується секвенування штамів COVID-19 на мутації.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Лабораторне дослідження дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території країни, та характер мутацій, що виникають, — для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону.
 
Зараз на території країни циркулює 17 субваріантів штаму «Омікрон». Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема «Дельту» та «Альфу». За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності.
 
Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років.
 
«У світі змінюється конфігурація вакцин, і загальна рекомендація сфокусована на використанні країнами “омікронспецифічної” вакцини, яка містить щонайменше декілька ключових компонентів штаму “Омікрон”. Вона є більш ефективна. Тому в Україну була доставлена чергова партія  “омікронспецифічної” вакцини. Вона буде доступна в усіх областях та рекомендована для проведення бустерних щеплень, зокрема для осіб з груп ризику тяжкого перебігу захворювання», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
 
Наразі триває доставка «омікронспецифічної» вакцини проти COVID-19 до медзакладів в областях. Це оновлена версія вакцини «Comirnaty» від американської компанії «Pfizer», адаптована спеціально для захисту проти штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2. Україна отримала 203 тисячі доз в рамках міжнародної ініціативи «СOVAX». 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що доставка вакцини проти COVID-19, специфічної для варіанту "омікрон", розпочалася в регіони.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, коронавірус
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