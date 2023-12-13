13.12.2023 11:05 Віталій Хінєвіч

Оперативна інформація щодо стану проїзду дорогами державного значення Харківщини

За минулу добу ускладнень або зупинок руху на автошляхах державного значення області не відбувалося, проїзд було забезпечено.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Долаючи наслідки затяжної негоди, підрядні організації Служби задіяли 133 спецмашини з них:

КДМ – 85 одиниць;

навісне обладнання – 5 одиниць;

навантажувачі – 43 одиниці.

На обробку покриття було використано 2102 тонни піщано-соляної суміші та понад 43 тонни солі. Загалом очистили понад 3 тисячі кілометрів доріг.

Окрім того, на трасах М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта та М-03 Київ – Харків – Довжанський довелося прибирати повалені негодою дерева. Також допомога знадобилася водіям трьох великовагових транспортних засобів, що не могли зрушити з місця через зношену гуму коліс.

Водіям великовагового транспорту, у разі потреби, радимо скористатися місцями відстою транспортних засобів. Їхнє розташування можна знайти тут.

Звернутися по допомогу та отримати актуальну інформацію про стан проїзду дорогами Харківщини можна за телефоном цілодобової гарячої лінії: +38 095 568 38 77.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин допомогли водіям 4-х фур виїхати зі складних ділянок доріг.