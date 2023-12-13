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13.12.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Добровільно погодилась на співпрацю з окупантами: завершено спецросзлідування стосовно мешканки Вовчанська

За даними слідства, під час окупації міста Вовчанськ місцева мешканка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами та обійняла одну з керівних посад у фейковому органі влади, створеному російськими загарбниками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У липні минулого року 38-річна колаборантка стала так званим «начальником відділу кадрового забезпечення» у «Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».
 
Обвинувачена організовувала роботу очолюваного нею відділу, зокрема займалась підбором кадрів, готувала трудові договори і розпорядження про призначення співробітників на різні посади окупаційної адміністрації, формувала особисті справи і погоджувала табелі обліку робочого часу. 
 
Також колаборантка надавала консультації з питань трудового законодавства за законами рф, проводила навчання з питань ведення діловодства для підлеглих співробітників і надавала списки для отримання так званої «гуманітарної допомоги» від рф.
 
Наразі колаборантка переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області. Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.
 
Санкція статті (ч. 5 ст. 111-1 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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