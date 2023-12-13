13.12.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Добровільно погодилась на співпрацю з окупантами: завершено спецросзлідування стосовно мешканки Вовчанська

За даними слідства, під час окупації міста Вовчанськ місцева мешканка добровільно погодилась на співпрацю з окупантами та обійняла одну з керівних посад у фейковому органі влади, створеному російськими загарбниками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У липні минулого року 38-річна колаборантка стала так званим «начальником відділу кадрового забезпечення» у «Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

Обвинувачена організовувала роботу очолюваного нею відділу, зокрема займалась підбором кадрів, готувала трудові договори і розпорядження про призначення співробітників на різні посади окупаційної адміністрації, формувала особисті справи і погоджувала табелі обліку робочого часу.

Також колаборантка надавала консультації з питань трудового законодавства за законами рф, проводила навчання з питань ведення діловодства для підлеглих співробітників і надавала списки для отримання так званої «гуманітарної допомоги» від рф.

Наразі колаборантка переховується від слідства, її оголошено у розшук. Жінку судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області. Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті (ч. 5 ст. 111-1 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram