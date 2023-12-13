13.12.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройде художня виставка

Виставка буде проходити у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції» з 15 грудня до 6 січня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Виставка учнів Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна «До різдвяних та новорічних свят» пройде з 15 грудня по 6 січня у вестибюлі станції метро «Майдан Конституції».

В експозиції будуть представлені роботи учнів, створені в рамках конкурсу до зимових свят. Загалом у ньому взяли участь понад 160 учнів школи віком від 7 до 15 років. Для виставки відібрали 35 кращих робіт.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що виставка «Щастя в квадраті» пройде з 14 грудня по 20 січня на станції метро «Наукова».