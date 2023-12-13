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13.12.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень – СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки, передає РЕДПОСТ .

 
За попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.
 
Цифровій інфраструктурі «Київстару» було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.
 
Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. 
 
СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові звернулися до відвідувачів ЦНАП.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  київстар, хакери
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