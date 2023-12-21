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21.12.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

"Київстар" зробив заяву щодо компенсації абонентам через збої в роботі

Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.

 
Про це йдеться на сторінці у Facebook оператора зв'язку "Київстар", передає РЕДПОСТ.
 
У компанії зазначили, що через хакерську атаку через яку абоненти не могли користуватися послугами, команда "Київстар":
 
  • скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;
  • виділяє 100 000 000  гривень на потреби ЗСУ.
Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у: 
 
  • абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;
  • бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;
  • користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.
Детальнішу інформацію можна знайти на сайті Київстар.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар» стався масштабний збій.

Источник:   Київстар
 Тэги:  київстар, компенсація
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