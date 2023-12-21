"Київстар" зробив заяву щодо компенсації абонентам через збої в роботі

Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар» стався масштабний збій.
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Прислухайтеся до чужих висловів та порад – сьогодні вони можуть виявитися корисними. Переговори про гроші можуть дати більше очікуваного.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні виповняється 110 років інтеллектуальній грі-забаві, яка називається кросворд.
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