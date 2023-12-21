21.12.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

"Київстар" зробив заяву щодо компенсації абонентам через збої в роботі

Нарешті можемо повідомити, що повністю відновили усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.

Про це йдеться на сторінці у Facebook оператора зв'язку "Київстар", передає РЕДПОСТ.

У компанії зазначили, що через хакерську атаку через яку абоненти не могли користуватися послугами, команда "Київстар":

скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;

виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 по 21.01;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1.01 по 31.01;

користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 по 31.01.

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті Київстар.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар» стався масштабний збій.