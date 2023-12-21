21.12.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

У Новобаварському районі Харкова замінили понад 2 кілометри внутрішньобудинкових систем

Ремонтники ділянки Новобаварського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» у 2023 році замінили 1.5 км. мереж холодного водопостачання та 600 метрів водовідведення, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної ділянки Віктор Воронцов, згідно із запланованим графіком, масштабний капітальний ремонт комунікацій провели у 40 будинках району.

«Зокрема, закінчуємо перекладку 50 метрів технічно зношеної ділянки мереж холодної води в багатоквартирному будинку на вулиці Пермській, 19. Застосовуємо сучасні та високоміцні матеріали, до того ж ефективна технологія з'єднання дозволяє проводити ремонтні роботи в короткі терміни. Щоб мінімізувати кількість відключень послуг у квартирах на період ремонтів, встановлюємо нову запірну арматуру.

Лише у грудні замінили комунікації холодної води у будинках на вулицях - Селянській, 2 та Власенко, 9, а у будинках проспектом Ново-Баварським, 111 та вулицею Дзюби, 4 – системи водовідведення. Своєчасно та в повному обсязі провели підготовку підконтрольних об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період. До того ж, у процесі оглядів та ревізій намітили адреси для майбутніх значних реконструкцій внутрішньобудинкових систем», - наголосив Віктор Воронцов.

За його словами, наприкінці року прийнято підбивати підсумки роботи колективу та складати плани на майбутній рік.

«З усіма проблемами, що виникають, успішно справляємося, не дивлячись на складності воєнного часу. У свою чергу, керівництво підприємства та комплексу забезпечує нас необхідними матеріалами та обладнанням для виконання поставлених завдань, у тому числі. надані генератори, які гарантують роботу навіть за блекауту. Більше того, продовжуємо освоювати та впроваджувати нові прогресивні технології, що дозволяють більш ефективно та якісно оновлювати комунікації.

Можна сказати, що навчилися виконувати покладені обов'язки навіть у цих непростих умовах. Напередодні новорічних свят хочу подякувати колективу ділянки за сумлінне ставлення до роботи», - зазначив начальник районної служби.

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