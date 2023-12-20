20.12.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Дергачівській громаді енергетики заживили ще два села

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селах Лобанівка та Токарівка Друга Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, всі жителі цих населених пунктів - зі світлом. Щоб дійти до Лобанівки та Токарівки Другої, енергетикам треба було спочатку відновити ділянку високовольтної повітряної лінії 10 кВ "Цупівка".

"Поблизу цієї лінії проходив фронт, тож територія тут була щільно замінована. Саперам довго довелося працювати, щоб обстежити траси ліній електропередачі та розчистити їх від вибухівки", - розповів майстер Дергачівського РЕМ Євген Зубенко.

За його словами, роботи були складними ще й через важкі погодні умови.

"Особливо заважав сніг. Незважаючи на це, працювали не зупиняючись, бо люди дуже чекали на світло", - зазначив Євген Зубенко.

До війни в обох селах нараховувалося понад 100 точок обліку. Зараз, за інформацією місцевої влади, у Другій Токарівці проживають 5 сімей, у Лобанівці - 25. Наступним селом, де ще цього року будуть підключені перші споживачі, має стати Цупівка. Енергетики вже розпочали там відновлювальні роботи.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальне підприємство «Харківводоканал» відреагувало на понад 70 тисяч звернень харків'ян.