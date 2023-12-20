20.12.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Чоловік незаконно зберігав боєприпаси в Ізюмському районі

Під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання зловмисника виявлено пістолети та патрони різного калібру.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Поліцейські отримали інформацію про те, що на території Харківської області невідомий зберігає зброю вдома.

Оперативники управління карного розшуку, Ізюмського районного управління поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення викрили у скоєнні злочину 24-річного мешканця Лозівської громади.

19 грудня на підставі ухвали суду поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання чоловіка. Виявили та вилучили пістолети ТТ, «ФОРТ-12 РМ» та 520 патронів різного калібру.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення 24-ріному чоловіку про підозру за вчинення злочину.

За вказаним фактом слідчі Ізюмського РУП відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram