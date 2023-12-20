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20.12.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харкова (фото)

Протягом минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Окупанти вночі завдали кілька ударів по Салтівському району Харкова. Попередньо, били ракетами С-300.
 
 
 
В результаті влучання пошкоджений житловий об'єкт та майно транспортного цивільного підприємства. Зафіксовані вирви розміром 9х3,5 метрів.
 
 
 
У селі Курилівка Куп'янського району пошкоджений приватний будинок. В смт Куп'янськ-Вузловий пошкоджена будівля лікарні, багатоповерховий будинок та приватні будинки. Поранення отримала 48-річна цивільна жінка. Її доставили до лікарні. 
 
Внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району зруйноване приватне домоволодіння та господарчі споруди. 
 
 
В селі Отрадне  Шевченківської територіальної громади слідчі, криміналісти та вибухотехніки задокументували наслідки влучань двох російських ракет С-300. Пошкоджені приватні будинки, цивільна інфраструктура.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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