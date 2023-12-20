20.12.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство «Харківводоканал» відреагувало на понад 70 тисяч звернень харків'ян

У поточному році відділ роботи зі зверненнями громадян комунального підприємства «Харківводоканал» відреагував на понад 70 тисяч заяв від харків'ян, передає РЕДПОСТ .

Як повідомила начальник управління інформаційного забезпечення та контролю документообігу Світлана Рагімова, усі заявки від споживачів відпрацьовуються оперативно, згідно із законодавчо встановленими термінами, близько 98 відсотків звернень виконуються протягом 3-5 днів.

«На підприємстві налагоджено кілька способів комунікації із харків'янами. Так, через міську диспетчерську службу 15-62 прийняли понад 63 тисячі звернень, 4,6 тисячі абонентів звернулися письмово, безпосередньо, на підприємство. Контролюємо виконання доручень від Харківського міського голови. Зокрема своєчасно відреагували на 218 заяв від «гарячої лінії» міської ради. Основні питання, які порушують споживачі: належне обслуговування внутрішньобудинкових систем, перерахунок послуг, встановлення, опломбування та повірка приладів обліку води, якість води, що подається, а також - підтоплення підвальних приміщень, що найчастіше є наслідком порушення правил користування каналізацією самими мешканцями», - зазначила Світлана Рагімова.

За її словами, спеціалісти відділу не лише оперативно підходять до вирішення певних проблем, але намагаються комплексно налагодити зв'язок із заявником. Повідомити, якщо проблема вирішена або попередити, що для врегулювання потрібен додатковий час.

«Намагаємося, щоб дотримання термінів відповіді не ставало основним критерієм успішної роботи зі зверненнями харків'ян. На кожну заявку реагуємо відповідально, а на чільне місце ставимо саме вирішення проблеми.

Спектр каналів подання звернень широкий, так проконсультуватися чи залишити заявку рекомендуємо за телефонами: інформаційний центр – 707-57-57 або диспетчерська – 15-33. Одним із каналів комунікації з абонентами є і спеціальна скринька, куди можна опустити свою заяву і вона неодмінно теж буде оброблена», - наголосила Світлана Рагімова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова за тиждень усунули 73 аварії на водоводах.