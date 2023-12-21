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21.12.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Тримав у неволі співмешканку і задушив її тітку: на Харківщині чоловіка підозрюють у скоєнні злочину

Ввечері 19 грудня до поліції звернулася дівчина. Вона повідомила, що перебувала в неволі з 16 грудня, а тіло вбитої тітки знаходиться в сусідньому покинутому будинку.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний жив разом з 19-річною дівчиною в селі Караван Красноградського району. 45-річна родичка гостила у них.
 
Під час побутової сварки чоловік звʼязав і задушив жінку, тіло сховав. Кілька днів зловмисник тримав у неволі співмешканку, а потім вирішив втекти. Дівчина скористалася нагодою та звернулася до поліції.
 
Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили речові докази.
 
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік з ножем ледь не вбив брата.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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