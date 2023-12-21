21.12.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Тримав у неволі співмешканку і задушив її тітку: на Харківщині чоловіка підозрюють у скоєнні злочину

Ввечері 19 грудня до поліції звернулася дівчина. Вона повідомила, що перебувала в неволі з 16 грудня, а тіло вбитої тітки знаходиться в сусідньому покинутому будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрюваний жив разом з 19-річною дівчиною в селі Караван Красноградського району. 45-річна родичка гостила у них.

Під час побутової сварки чоловік звʼязав і задушив жінку, тіло сховав. Кілька днів зловмисник тримав у неволі співмешканку, а потім вирішив втекти. Дівчина скористалася нагодою та звернулася до поліції.

Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події слідчі вилучили речові докази.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

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