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21.12.2023  11:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік сплатив понад 150 тисяч гривень аліментів

Сплата коштів на утримання сина була присуджена й жителю Лозівської громади Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління.
 
Щомісячно чоловік мав перераховувати 1500 гривень, але цього не робив. У результаті ігнорування батьківського обов’язку утворилася заборгованість – 105 тисяч гривень.
 
Варто зазначити, що завдяки правникам Лозівського відділу державної виконавчої служби Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції родина отримала всю суму вчасно несплачених грошей. 
 
«Позитивний влив на хід виконавчого провадження здійснили застосовані до боржника законодавчі санкції, які унеможливили здійснення певних правочинів та користування деякими правами. Окрім цього, боржник додатково сплатив штраф у розмірі понад 50 тисяч гривень, який у повному обсязі отримала його дитина», - йдеться у повідомленні.
 
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Источник:   Східне міжрегіональне управління
 Тэги:  харків, аліменти
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