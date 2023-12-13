13.12.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили порушення рибалок на першому льоду

11 грудня 2023 року при проведенні рибоохоронної роботи державні інспектори викрили декілька порушень Правил рибальства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Серія подій сталася на Рогозянському водосховищі, що у Богодухівському району. У проміжок часу з 11.30 до 14 години було виявлено осіб, які здійснювали лов водних біоресурсів за допомогою жерлиць, кількістю гачків, що перевищували дозволену на одну особу.

На осіб складені протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Накладено штрафів на загальну суму 561 грн.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства та заходів безпеки поводження на льоду.

Окрім того, нагадуємо мешканцям Харківської області, що наразі на водних об’єктах нашого регіону триває нерестова заборона відповідно до наказу Харківського рибоохоронного патруля та повністю заборонений вилов всіх водних біоресурсів шляхом любительського, спортивного і промислового рибальства та заборонено навігацію малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних та швидкісних суден, а також водних мотоциклів і засобів розваг на воді.

Така заборона була ухвалена рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року і буде діяти до закінчення дії воєнного стану.

Якщо ви стали свідком порушення Правил рибальства, збуту водних біоресурсів або замору риби просимо невідкладно повідомляти за номером цілодобової телефонної «Гарячої лінії»: (099) 549 23 59.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у водосховище на Харківщині випустили близько 14 тонн риби.