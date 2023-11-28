28.11.2023 20:55 Віталій Хінєвіч

У водосховище на Харківщині випустили близько 14 тонн риби

24 листопада у Чугуївському районі зарибили Печенізьке водосховище.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

У водосховище було випущено дворічки товстолобика (90 тис.екз) – 10800 кг, дворічки білого амура – (10 тис.екз) 1500 кг та коропа – (10 тис.екз) 1500 кг наважкою 120 гр.

Роботи з відтворення водних біоресурсів у Печенізьке водосховище здійснювались відповідно до Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.08.2022 № 622.

Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали державні інспектори Харківського рибоохоронного патруля та співробітники Державної екологічної інспекції у Харківській області.

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