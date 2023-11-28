На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Харкові погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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