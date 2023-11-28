28.11.2023 20:00 Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки. Завдав авіаційних ударів неподалік Іванівки та Степової-Новоселівки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

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