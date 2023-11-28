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28.11.2023  19:20   Віталій Хінєвіч

Чоловік на Харківщині облив дітей бензином та намагався підпалити

Відеокамери спостереження зафіксували, що дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя, діти встигли втекти.

Фрагмент відео
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
За словами правоохоронця, все сталося в селі Станичне. Четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком, коли до них підійшов місцевий безробітний, який зловживає спиртним.
 
Причини, з яких він напав на дітей, невідомі - рідину він вилив за секунду, одразу підпалив і вже за мить вся компанія підлітків опинилася у вогні. Наймолодшій потерпілій одинадцять років, найстарший - сімнадцять.
 
«Ми вже знаємо, що нападник був нетверезим, вже затримали його. Дії затриманого кваліфікуємо як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб»,- додав Сергій Болвінов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуївському районі сталася смертельна ДТП.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  події, харків
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