28.11.2023 19:20 Віталій Хінєвіч

Чоловік на Харківщині облив дітей бензином та намагався підпалити

Відеокамери спостереження зафіксували, що дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя, діти встигли втекти.

Фрагмент відео

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За словами правоохоронця, все сталося в селі Станичне. Четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком, коли до них підійшов місцевий безробітний, який зловживає спиртним.

Причини, з яких він напав на дітей, невідомі - рідину він вилив за секунду, одразу підпалив і вже за мить вся компанія підлітків опинилася у вогні. Наймолодшій потерпілій одинадцять років, найстарший - сімнадцять.

«Ми вже знаємо, що нападник був нетверезим, вже затримали його. Дії затриманого кваліфікуємо як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб»,- додав Сергій Болвінов.

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