28.11.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Чугуївському районі сталася смертельна ДТП

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 27 листопада близько 16:00 на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

41-річний водій автомобіля «Renault Master», попередньо на ділянці дороги з ожеледицею, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У цей час назустріч їхав 21–річний водій «Renault Scenic», відбулось зіткнення.

Внаслідок ДТП водій «Renault Scenic» від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події, його 23-річний пасажир перебуває в реанімаційному відділенні. Водій автомобіля «Renault Master» та його 21-річний пасажир отримали численні тілесні ушкодження та доставленні до реанімаційного відділення.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

«Закликаємо водіїв враховувати ситуацію на дорогах, бути максимально уважними та обережними за кермом. Нагадуємо пішоходам, що під час ожеледиці гальмівний шлях автомобілів збільшується в декілька разів. Під час переходу проїжджої частини зважайте на складні погодні умови. Одягайте одяг та взуття зі світловідбиваючими елементами»,- йдеться у повідомленні.

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