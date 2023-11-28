28.11.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшла акція "16 днів проти насильства" (фото)

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» спільно з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні у межах міжнародної акції «16 днів проти насильства» 28 листопада провели акцію «Кроки до допомоги», передає РЕДПОСТ .



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

До участі в акції активно долучилися представники Головного управління національної поліції в Харківській області, Управління патрульної поліції в Харківській області, Центру надання допомоги постраждалим від насильства, ГО «Грін-Ландія», БФ «Схід SOS», мобільного та стаціонарного центрів допомоги для врятованих, Слобожанського регіонального центру професійної освіти, інших державних, громадських та благодійні організації.

16 днів проти насильства – це кампанія, яка проводиться щороку в більшості країн світу. Вона починається 25 листопада з Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня — Дня прав людини. Кампанія консолідує людей та організації у всьому світі та закликає до запобігання та викорінення насильства, в першу чергу щодо жінок та дівчат.

В рамках акції було встановлено таблички з QR-кодами з посиланнями на інформаційні матеріали про протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі, сервіси допомоги для постраждалих та інше.

Усі охочі впродовж маршруту змогли взяти участь у активності та долучитися на знак підтримки та солідарності до осіб, які знайшли сили та підтримку вийти з кола насильства. Всього протягом дня по маршруту алеї «Кроки до допомоги» пройшло понад 1000 харків’ян.

На фінальній табличці бажаючі знайшли посилання на Insta-маску та рамку для фото на Facebook. Учасники активності отримали тематичні наліпки, силіконові браслети та брошури з контактами допомоги у випадку домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

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