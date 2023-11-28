28.11.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Комунальники відновили теплопостачання в будинку на вулиці Георгія Тарасенка, в який влучила ракета

Відновлювати систему теплопостачання комунальники почали одразу після розбору завалів та зміцнення конструктиву будівлі. Крім того, для збереження тепла були закриті контури та відновлена частина даху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили на підприємстві, роботи тривали майже цілодобово та без вихідних. Фахівці ХТМ виявили близько 40 дефектів на мережах різного діаметру, у тому числі приховане пошкодження на стояку у третьому під'їзді, зруйнованому прямим влучанням ракети.

«Першими тепло отримали мешканці четвертого та п'ятого під'їздів. А батареї у першому та другому під'їздах потеплішали в неділю», - зазначили в ХТМ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" заживили понад 50% точок обліку в деокупованому селі Малі Проходи Харківського району.